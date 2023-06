In programma il 17 settembre la VI Randonnée Reale Borbonica

Oggi alle ore 12 nella Sala degli Incontri d’Arte della Reggia di Caserta si è svolta la presentazione della VI Randonnée Reale Borbonica in programma il 17 settembre 2023 e inserita quest’anno tra le iniziative delle celebrazioni vanvitelliane. La Randonnée o “brevetto” è una specialità ciclistica che promuove una mobilità dolce e che offre un itinerario quasi totalmente su strade secondarie, interessando le province di Caserta e Benevento, ovvero il sito Unesco-Reggia di Caserta, il Complesso Monumentale Belvedere di San Leucio, il Bosco di San Silvestro e l’Acquedotto Carolino. Occasione ghiotta per il randonneur di godere di splendidi paesaggi naturali e borghi ameni come quello di Piana di Monte Verna, partenza e arrivo della Randonnée. Altri siti d’interesse che saranno tappe dell’itinerario previsto sono i Ponti della Valle, Casertavecchia, l’Oasi WWF di San Silvestro, le sorgenti del Fizzo ad Airola dove nascono le acque dello stesso Acquedotto Carolino. Sono intervenuti il direttore generale della Reggia Tiziana Maffei, l’assessore regionale al Turismo Felice Casucci, il sindaco di Piana di Monte Verna Stefano Lombardi, Giuseppe Gallina presidente Campaniabici (Cam.Bi.A.).La manifestazione è organizzata proprio dall’associazione dilettantistica di promozione sociale Cam.Bi.A. e si compone di una escursione in cui i partecipanti percorrono dai 200 chilometri in su con l’unico scopo di completare la corsa nel tempo stabilito. Le corse sono regolate dall’Audax Club Parisien che coordina il movimento con altre compagnie territoriali. Lungo il percorso i corridori passano attraverso dei checkpoint dove mostrano il proprio brevetto per il timbro obbligatorio in ogni passaggio (circa ogni dieci chilometri). I ciclisti devono rispettare minimi e massimi di velocità e possono fermarsi per mangiare e riposarsi. Dopo i saluti portati dall’amministrazione di Caserta con le parole dell’assessore Enzo Battarra, Giuseppe Gallina ha sottolineato come la Randonnée Reale è un espediente per raccontare un territorio e ha ringraziato la direzione della Reggia di Caserta per il transito esclusivo nel sito Unesco e per il sostanziale supporto nel condividere lo spirito della Randonnée. Il sindaco Stefano Lombardi ha espresso le convinte ragioni dell’adesione della sua cittadina alla manifestazione: le criticità dei piccoli comuni non deve essere vista come un punto di sofferenza ma di scommessa per il Paese difendendo questi luoghi come serbatoi di identità e valorizzandoli come occasione di nuova economia, declinando una progettualità nuova che guarda alla qualità, alla sostenibilità, a nuovi stili di vita come può essere proprio la mobilità dolce. L’assessore Felice Casucci ha messo in risalto la condivisione sperimentata con gli altri livelli istituzionali di capacità e competenze con l’obiettivo di promuovere sempre più e meglio l’offerta turistica dei territori campani sui mercati nazionali ed internazionali. Il direttore Tiziana Maffei ha sottolineato quanto sia importante sostenere iniziative che permettano una fruizione allargata e facciano conoscere e vivere anche il territorio che va oltre la Reggia. Approfondimenti e informazioni su campaniabici.it.