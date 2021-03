CAPUA – In seguito di un caso Covid all’interno dell’ufficio anagrafe, l’ASL di competenza ha posto in quarantena l’intero ufficio del Comune di Capua compresi i dipendenti dello Stato Civile ed elettorale. Gli uffici comunali coinvolti resteranno chiusi e si resta in attesa di una sanificazione e dei risultati dei tamponi per l’intero personale. Il primo cittadino, Luca Branco, ha inviato una nota al Prefetto circa la sospensione temporanea dei servizi al cittadino.