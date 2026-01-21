Cronaca

In Spagna altri due incidenti ferroviari

Morto un altro macchinista in catalogna.

Di Carmine Posillipo

In Spagna, nella giornata di ieri, un altra tragedia ferroviaria ha colpito la rete ferroviaria iberica. Per il crollo di un muro di contenimento è deragliato un altro treno, sopo il disastro di due giorni fa in Andalusia. Al momento si registra purtroppo anche la morte di un macchinista e il ferimento di venti persone di cui cinque versano in gravi condizioni. Il disastro è avvenuto vicino Gelida in Catalogna,. Da quanto si apprebde dal gestore dell’infrastruttura il muro è crollato a seguito delle vibrazioni che il treno stesso ha generato. Il muro probabilmente era già pericolante per le forti e copiose piogge, che hanno colpito la catalogna negli ultimi giorni. Di un secondo svio, sempre nella giornata di ieri è stato vittima un altro convoglio sulla linea R1 tra le stazioni di Blanes e Maçanet sempre in catalogna, in quest’ultimo caso fortunatamente senza provocare vittime. La nazione è frastornata da quanto accaduto sulle sue ferrovie e viaggiatori pendolari manifestano la loro preoccupazione per quanto sta succedendo, chiedendo piu sicurezza.