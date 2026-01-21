In Spagna altri due incidenti ferroviari

In Spagna, nella giornata di ieri, un altra tragedia ferroviaria ha colpito la rete ferroviaria iberica. Per il crollo di un muro di contenimento è deragliato un altro treno, sopo il disastro di due giorni fa in Andalusia. Al momento si registra purtroppo anche la morte di un macchinista e il ferimento di venti persone di cui cinque versano in gravi condizioni. Il disastro è avvenuto vicino Gelida in Catalogna,. Da quanto si apprebde dal gestore dell’infrastruttura il muro è crollato a seguito delle vibrazioni che il treno stesso ha generato. Il muro probabilmente era già pericolante per le forti e copiose piogge, che hanno colpito la catalogna negli ultimi giorni. Di un secondo svio, sempre nella giornata di ieri è stato vittima un altro convoglio sulla linea R1 tra le stazioni di Blanes e Maçanet sempre in catalogna, in quest’ultimo caso fortunatamente senza provocare vittime. La nazione è frastornata da quanto accaduto sulle sue ferrovie e viaggiatori pendolari manifestano la loro preoccupazione per quanto sta succedendo, chiedendo piu sicurezza.