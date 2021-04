In tempi di Covid conviene investire o risparmiare? La parola al giovane impreditore casertano Angelo Lorusso

Caserta- In questo periodo di grandi rinunce e limitazioni strettamente connesse all’avvento del Covid 19 che ha letteralmente stravolto le nostre vite, c’è sempre più bisogno di essere consigliati sulle giuste strategie da attuare nella gestione dei nostri risparmi.

A questo proposito ci si chiede sempre se, avendo a disposizione una certa cifra, sia meglio investire saggiamente o risparmiare in attesa di tempi migliori.

Abbiamo cercato di rispondere a questi quesiti sempre più presenti nel nostro quotidiano consultando il dottor Angelo Lorusso, giovane imprenditore casertano, consulente immobiliare al quale abbiamo posto qualche domanda.

Nell’epoca che stiamo vivendo oggi, conviene investire o risparmiare?

-La paura di investire c’è sempre: è importante avere le idee chiare su cosa si investe. Ad oggi, per esempio, avendone la possibilità, consiglierei di investire sull’acquisto di una casa di proprietà in quanto rappresenta un obiettivo saldo, sicuro e garantito.

Il valore degli immobili oggi si è anche abbassato e dunque tra chi vende per esigenza e chi acquista per necessità si instaura un proficuo ed economico interscambio da non sottovalutare per rendere il nostro futuro più stabile.-

Si è sentito spesso parlare di polizze covid: cosa sono e come funzionano?

-Si tratta di polizze assicurative che tutelano colui che fitta un immobile: vanno a coprire da sei mesi fino ad un anno di locazione da quando l’inquilino nn riesce più a pagare coprendo anche i costi legali.-

Ad oggi quali garanzie si possono offrire ai giovani per il futuro e tu su cosa consigli di investire?

– Al giorno d oggi l’unica garanzia per un giovane è il lavoro perchè esso è la base sulla quale si può costruire il proprio futuro.

Ritengo infatti che ciò che si realizza e si ottiene oggi sia la premessa di ciò che vivrai domani.

Personalmente consiglio ai giovani di investire nel comprare un immobile: in tempi odierni lo trovo conveniente poichè il costo ed il valore sono ribassati ed è vantaggioso farlo oggi poichè con il tempo il valore degli immobili potrebbe salire.

A tal proposito potrebbe essere anche utile approfittare dei bonus ristrutturazioni per riqualificare in modo economico le case acquistate.

Un’altra strada che consiglio ai ragazzi per un futuro professionale migliore, è quella legata alla tecnologia: attualmente, infatti, è un settore molto affermato e sarà così anche in futuro.

A mio parere investire nella tecnologia sotto ogni ambito è vantaggioso: credo fortemente che questo settore non fallirà mai poichè è sempre in fase di sviluppo, è in continuo rinnovamento e fa parte integrante della nostra quotidianità-