In un incontro il no forte e chiaro del M5S all’autonomia differenziata

Venerdì 9 giugno alle ore 18,30 nella sede inaugurata il 10 maggio in via San Carlo 22, il gruppo M5S di Caserta, con la collaborazione di Agostino Santillo deputato M5S alla Camera, organizza un incontro informativo sul tema dell’autonomia differenziata dal titolo ” La strada per crescere non è l’autonomia differenziata”.Sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Caserta Carlo Marino, dell’assessore alla transizione ecologica di Caserta Carmela Mucherino del M5S, della deputata M5S alla Camera Enrica Alfano e l’intervento di Roberto Fico, ex presidente della Camera dei deputati e volto storico del Movimento 5 stelle, che avrà occasione di argomentare ampiamente sulle ragioni del contrasto necessario al ddl Calderoli, oggetto da sempre delle aspre critiche del movimento. Per dovizia di informazioni ci preme ricordare che l’assessore Mucherino ha avuto l’incarico all’indomani della elezione del sindaco Marino a novembre del 2021, senza che il M5S avesse espresso una lista nella competizione elettorale ma a ragione di accordi pre-ballottaggio con il sindaco stesso operati dal deputato Santillo su delega del Presidente Giuseppe Conte. Un incarico in giunta alla Mucherino designava, secondo alcuni attivisti, “una giovane esponente del movimento poco ricordata in termini di presenza sul territorio” e che, al di là del valore specifico professionale indiscutibile, evidentemente assumeva un peso di pratica di opportunismo politico che prescinde dalla militanza attiva sui temi critici nel territorio e prova maldestramente e in contrasto con i cardini ideologici del movimento a bypassare la fase dell’esercizio democratico della costruzione del consenso nella città, prestandosi a scambi e patteggiamenti letali per la trasparenza di una buona amministrazione.