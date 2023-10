In uscita SACRO SUD di Pasquale Carangelo, un viaggio nei riti sacri del Sud Italia

Comunicato Stampa

Maddaloni – Il fotografo Maddalonese, Pasquale Carangelo, è lieto di annunciare che il preorder del suo libro fotografico “Sacro Sud” sarà disponibile a partire dal 5 ottobre.

“Sacro Sud” è un’immersione visiva nella spiritualità e nella tradizione religiosa dell’Italia meridionale ma non si limita solo a documentare ciò. Esso si propone anche di indagare il rapporto delle persone con la fede, di esplorare l’importanza che la religione riveste nella loro vita quotidiana.

Ogni fotografia di “Sacro Sud” è una testimonianza di devozione e di esperienza condivisa. Attraverso la potenza della fotografia, siamo in grado di cogliere l’energia palpabile di una processione, la serenità di un momento di preghiera, l’emozione di un rito millenario. Infine “Sacro Sud” è un invito a scoprire, ad abbracciare e a preservare le tradizioni religiose che riempiono le piazze e le strade dell’Italia meridionale. È un opportunità per immergersi in un patrimonio culturale unico.

Il preorder di “Sacro Sud” sarà disponibile a partire dal 5 ottobre 2023 dalle ore 08.00 colleggandosi al sito ufficiale di Psicografici Editore.

“Questo libro rappresenta un sogno che ho coltivato per anni”, ha dichiarato Pasquale Carangelo. “Sono grato per l’opportunità di condividere la mia visione di sacro attraverso la fotografia, e spero che queste immagini possano ispirare e toccare il cuore di chi le osserva.”

*Informazioni su Pasquale Carangelo*

Pasquale Carangelo è un fotografo Maddalonese nato a Santa Maria Capua Vetere nel 1994. Sin da quando aveva 10 anni ha sviluppato una passione profonda per l’arte di catturare immagini e ha fatto della fotografia in bianco e nero il suo linguaggio preferito per raccontare storie. Ad ottobre del 2022, Pasquale ha raggiunto un importante traguardo nella sua carriera: ha tenuto la sua prima mostra personale presso una rinomata galleria d’arte a Matera. La sua visione artistica è in continua evoluzione e si avventura in nuovi territori, spingendosi oltre i confini del convenzionale per creare opere che suscitano emozioni e ispirano lo spettatore.