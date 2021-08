In vacanza con la famiglia presso il Villaggio Turistico Balneare ‘Baia Felice’ viene colto da malore e muore sulla spiaggia

Cellole. In questo periodo per molti di relax e divertimento al mare, ancora una giornata di vacanza su cui pesa lo sgomento suscitato da una nuova drammatica notizia. Si apprende di un’altra vittima dopo quella venuta a registrarsi solo qualche giorno fa a Castel Volturno, località Pinetamare, con la morte per annegamento di un 56enne di Cardito. Erano da poco trascorse le 13.00 quando è avvenuto il decesso di un 50enne napoletano, in vacanza con la famiglia, presso il villaggio turistico balneare a Baia Felice, frazione del Comune di Cellole. Mentre giocava con i nipotini sulla spiaggia libera – era uscito dall’acqua, dopo aver fatto un bagno, poco tempo prima – è stato colto da un malore in seguito al quale si è accasciato sulla battigia. Fra la costernazione che ha assalito i presenti e lo sconforto dei familiari, è spirato pochi minuti dopo, nonostante i primi soccorsi prestati: un lungo massaggio cardiaco praticato dal personale di uno degli stabilimenti balneari nelle vicinanze ed un infermiere presente sulla spiaggia, in attesa dell’ambulanza. Non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, rimasto privo di sensi, i medici del 118, che, al loro arrivo, erano già pronti a rianimarlo. Sul posto i Carabinieri della stazione di Cellole. La salma sarà trasferita presso l’istituto di medicina legale di Caserta.