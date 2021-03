In via Santoro fuoriesce acqua dall’ asfalto da tre giorni . La protesta dei residenti.(LE FOTO)

Casagiove.. Stanno arrivando alla nostra redazione molte segnalazioni riguardo una perdita di acqua , presumibilmente dall’ asfalto, in via M.Santoro , nei pressi dell’ incrocio con Via Passionisti. quantità industriali . La perdita sembra avvenga in due /tre parti della strada .” Questa situazione- ci hanno spiegato- persiste da ben 3 giorni senza che nessuno dell’ amministrazione comunale fino a stamattina si sia interessato per risolvere il problema”. Secondo le segnalazioni dei residenti, con tanto di foto dimostrative, L’acqua sprecata sta assumendo. La perdita sembra avvenga in.” Questa situazione- ci hanno spiegato- persiste dasenza che nessuno dell’ amministrazione comunale fino a stamattina si sia interessato per risolvere il problema”.

E’ inutile dirvi che oltre allo spreco di acqua la vistosa perdita, cosi’ come si presenta, rappresenta anche un problema di sicurezza pubblica . Speriamo che la nostra segnalazione- denuncia possa arrivare al Sindaco di Casagiove Giuseppe Vozza e all’ Assessore con delega ai lavori pubblici Carlo Marchesin . Speriamo soprattutto che l’ Amministrazione Comunale si adoperi in breve tempo per ripristinare la normalità in via M.Santoro -incrocio Via Passionisti.

Continueremo a seguire il caso e vi terremo informati su eventuali sviluppi .