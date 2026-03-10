CASERTA- Dopo l’esperienza della rassegna “Sorsi d’Arte”, l’artista casertana Claudia Mazzitelli prosegue il dialogo con il pubblico attraverso un nuovo appuntamento culturale che unisce arte e scienza.

Domenica 15 marzo alle ore 19:45, presso la Parrocchia di Sant’Antonio di Padova di Caserta, si terrà infatti l’incontro “In viaggio tra arte e spazio”, inserito nel Percorso Antoniano 2026 – Costruiamo la pace. L’evento vedrà l’artista confrontarsi con il generale in congedo dell’Aeronautica Militare Elia Rubino, in un dialogo che intreccia visione artistica e approfondimento scientifico sul tema dell’esplorazione spaziale.

Il lavoro di Mazzitelli si sviluppa da oltre vent’anni attorno al progetto “Histoire Femme”, un percorso artistico e culturale che racconta, attraverso pittura e ricerca, figure femminili di rilievo nella storia. Un progetto nato con l’obiettivo di restituire visibilità a donne che hanno avuto un ruolo significativo nel loro tempo ma che spesso sono rimaste ai margini del racconto ufficiale.

«Il progetto è cresciuto molto nel tempo», spiega l’artista. «All’inizio era soprattutto una ricerca artistica, oggi è diventato un percorso più ampio che mette insieme arte, storia e divulgazione».

Nel suo lavoro la figura femminile attraversa epoche e contesti diversi: dalle protagoniste della storia europea, come Maria Amalia di Sassonia, fino alle donne che oggi rappresentano nuove frontiere di conoscenza e di conquista, come quelle impegnate nell’esplorazione dello spazio.

Proprio questo sguardo verso il futuro sarà al centro dell’incontro di domenica, dove la dimensione simbolica dell’arte dialogherà con la prospettiva scientifica del volo e dell’esplorazione spaziale.

Un confronto tra linguaggi diversi che si incontrano nello stesso orizzonte: quello della curiosità umana e del desiderio di spingersi oltre i propri confini.

L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti.