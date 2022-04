Inaugurata ad Aversa la panchina dedicata a Luigi Ciaramella, Mario Grieco e alle vittime della strada.

È stata inaugurata il 24 aprile scorso una panchina in memoria di Luigi

Ciaramella, giovanissima vittima della strada che proprio in questi

giorni avrebbe compiuto 33 anni. La cerimonia, fortemente voluta dai

genitori del ragazzo, Biagio Ciaramella ed Elena Ronzullo, che è stata

promotrice dell’iniziativa con la sua Associazione Mamme Coraggio e

Vittime della Strada, si è svolta nel giardino “La voce della Memoria”,

uno spazio che la Caritas di Aversa ha voluto riservare ai giovani del

territorio che hanno perso la vita sulle strade.

Le foto di Luigi Ciaramella, Mario Grieco, Elisabetta Nardi e Ciro

Modugno sono state poste accanto alla panchina per ricordare i loro

volti e le loro storie. Hanno ricevuto la benedizione del vescovo, Sua

Eccellenza Mons. Angelo Spinillo e del direttore della Caritas Don

Carmine Schiavone, alla presenza del funzionario commissariato dr.

Nicola Lecce, del vice Prefetto Paola Ponticelli, dei familiari delle

vittime e delle associazioni del territorio.

«È stata una giornata splendida, anche se di grande dolore» ha detto

Elena Ronzullo, «Abbiamo donato una panchina bianca per ricordare Luigi

e i tanti giovani che sono andati via troppo presto. È per noi doveroso

e straziante ricordarli sempre». «A lui – ha continuato – dedico questi

miei pensieri: “Luigi, sei incastrato nel mio cuore, giri nei miei

pensieri, ma non ti vedo, questa tua assenza è la più dolorosa di ogni

altra mancanza. Insopportabile questo silenzio che hai lasciato.

Incolmabile il vuoto del tuo non essere qui, sei l’addio che non

riuscirò mai a capire, perché non ero preparata a perderti e non troverò

mai il coraggio di doverti lasciare andare senza provare dolore. Perdere

te è come aver perso una parte di me, che senza le ali si allontana con

te. Sopravvive nei ricordi la parte rimasta di me, ma continua a subire

dolorosamente la tua mancanza, sei radicato nel mio cuore perché sa che

dai ricordi non può mai rapirti per farti vivere ancora”».

Alle commoventi parole di Elena Ronzullo, sono seguite quelle del

sindaco di Aversa, Alfonso Golia: «Il 33° compleanno di Luigi, che la

famiglia ha voluto ricordare con una celebrazione nel Giardino della

Memoria, è l’occasione per impegnarci a portare avanti le battaglie per

la sicurezza stradale in memoria delle tante vittime innocenti». «È

questo un tema primario per le istituzioni e farò in modo che questo

problema sia anteposto a tutti gli altri. Ringrazio il papà di Luigi

Ciaramella, Biagio, perché non fa mancare la sua attenzione a questo

problema. La panchina è un simbolo per rispettare la vita, riconfermiamo

il nostro impegno per tutti i figli di questa terra che non ci sono

più».

All’inaugurazione è intervenuta la vice Prefetto Paola Ponticelli, che

ha detto: «Porto i saluti del Prefetto Castaldo che non è potuto

intervenire, ma ci teneva a essere presente come istituzione in questo

momento di riflessione, preghiera e ricordo dei tanti giovani strappati

alla famiglie».

«La panchina è un luogo dove fermarsi – ha affermato il vescovo Angelo

Spinillo – e dedicare attenzione alle persone che devono essere

considerate amiche. Dobbiamo dialogare con loro, invece spesso capita il

contrario. In questo giardino la memoria diventa vita, con il dialogo la

memoria diventa speranza di condivisione, speranza di vita migliore per

tutti. Grazie a tutti voi che siete presenti, alle associazioni che

riuniscono le persone e condividono dolore, speranze, futuro e aiutano i

genitori che hanno perso i figli. Custodiamo questo giardino come luogo

di incontro e condivisione per tutti».

Don Carmine Schiavone ha detto: «Stamattina in Caritas abbiamo condiviso

un intenso e importante momento di memoria, ricordando Luigi (proprio in

questi giorni sarebbe stato il suo 33º compleanno), Mario, Ciro,

Massimo, Sissy, Virginia, Elisabetta, Paolo, e tutte le giovani vittime

della strada, accogliendo le loro storie e i loro volti nel giardino “La

voce della memoria”. Queste giovani vite spezzate sono divenuti i figli

di tutta la nostra comunità, il simbolo del cammino intrapreso da

coraggiosi genitori come Biagio ed Elena, che hanno deciso di

trasformare il loro immenso dolore per la morte di Luigi in energia per

promuovere campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale,

Alla manifestazione erano presenti i consiglieri Federica Turco e

Mariano Scuotri, che hanno dichiarato di aver iniziato una grande opera

di messa in sicurezza delle strade cittadine, attraverso il rifacimento

del manto stradale. «Abbiamo realizzato un crono programma che ci

consentirà di manutenere e rifare il manto cittadino, eliminando le

buche che sono insidie per troppi pedoni e automobilisti. Così come per

la segnaletica orizzontale e verticale. Abbiamo ripristinato solo

recentemente la segnaletica in via Madonna dell’olio e continueremo per

tutta la città per garantire la sicurezza stradale, prima di tutto».

Saranno i cittadini i veri protagonisti di questo percorso, hanno detto

i consiglieri «infatti, stamattina abbiamo ribadito di costruire nuove

strade insieme, grazie ad AversaLab, il nostro laboratorio cittadino

voluto fortemente da questa Amministrazione, con cui istituiamo un

tavolo di co-progettazione con le associazioni sul territorio per

rendere tutti protagonisti e costruire insieme una programmazione di

sensibilizzazione alla sicurezza stradale».

Sono state diverse le associazioni che hanno partecipato

all’inaugurazione della panchina e che sono intervenute sulla sicurezza

stradale, sui provvedimenti da adottare e sulle pene da irrogare. Tra

queste, l’Associazione Conv. Maria Cristina di Savoia, che ha ribadito

il divieto da parte delle amministrazioni locali dei super alcolici

nelle discoteche e nei locali notturni, perché «non bisogna perdere di

vista il motivo per cui sono nati questi locali: socializzazione e

divertimento attraverso l’ascolto della musica. È inaccettabile, dunque,

che la vita di un giovane possa essere in balia dell’effetto di un

bicchiere di troppo, che diventa uno spietato killer».

«La sicurezza stradale è una delle maggiori criticità che i paesi

europei devono affrontare – ha precisato Rachele Arena della rete 26

dicembre – l’obiettivo è azzerare il numero delle vittime entro il 2050

e ridurre del 50% entro il 2030 il numero delle vittime e dei feriti

gravi. Raggiungere questi obiettivi significa anche restituire dignità

alle tante famiglie che piangono i loro congiunti vittime di condotte di

guida imprudenti o di strade dissestate o di segnaletiche assenti o

insufficienti. La cultura della guida sicura è un valore di tutti e

tutti dobbiamo fare la nostra parte. Oggi alcune associazioni della rete

“26 dicembre” hanno condiviso alcuni punti strategici e alcune nuove

proposte in tema di sicurezza stradale. Sono proposte che nascono dalla

responsabilità e dal senso civico di liberi cittadini, messe a

disposizione dei decisori politici affinché essi possano valutarne

l’applicabilità».

Promuovere l’educazione alla sicurezza stradale nelle scuole e fra i

giovani per la prevenzione degli incidenti causati da non corretti

comportamenti durante la guida di un veicolo è stata la proposta delle

Vincenziane S Agostino Aversa: «Fare campagne di sensibilizzazione sul

valore inestimabile della vita umana, mettendo in evidenza le

conseguenze drammatiche e traumatiche degli incidenti stradali».

Per Serra Club, gran parte degli incidenti stradali è dovuta all’

eccesso di velocità, ai sorpassi azzardati, al mancato rispetto del

codice stradale. Più sorveglianza del traffico urbano ed extraurbano con

i rilevatori di velocità e le telecamere è stato il loro suggerimento.

Mentre l’Associazione Archeoclub Aversa Normanna ha puntato l’attenzione

sulla guida «distratta, che risulta essere uno dei comportamenti errati

più frequenti negli incidenti stradali. Tra i giovani l’uso dello

smartphone è il principale fattore di rischio. Informare e formare sul

pericolo di incidenti stradali associato alla guida distratta è un

dovere della collettività. Si propone una campagna di sensibilizzazione

contro i comportamenti scorretti alla guida attraverso lo slogan

#lavitanonhagigaillimitati».

Secondo l’Associazione Liburia Felix occorre un indicatore di tenuta del

margine destro, un segnale orizzontale che separa i sensi di marcia per

ricordare ai giovani di guidare in prossimità del lato destro della

corsia, per garantire la distanza di sicurezza ed evitare facili

sorpassi. Da adottare sulle strade extraurbane e sui tratti più

pericolosi all’interno dei centri abitati. «Le auto di grandi dimensioni

(SUV), gli autobus e i camion ostruendo la visibilità obbligano i

conducenti a guidare sul margine sinistro della corsia, portandoli ad

aumentare la velocità e a ridurre sempre di più la distanza di

sicurezza, con i rischi che ne conseguono».

La viabilità, per come è concepita e realizzata attualmente, presenta

delle limitazioni: le strade sembrano destinate al mero passaggio dei

veicoli e quindi non sono percepite dalla cittadinanza come uno spazio

“friendly”, vale a dire uno spazio che tenga conto delle esigenze del

pedone. «È necessario, pertanto, creare uno spazio urbano efficiente,

introducendo mezzi di trasporto pubblico urbano a zero emissioni,

tenendo conto della interazione funzionale ciclo-pedonale», ha proposto

l’Associazione Artedonna. «Occorre la messa in sicurezza delle strade

attraverso interventi architettonici che aumentino anche il livello di

qualità dell’ambiente urbano, ampliandone la salubrità con utilizzo di

materiali ecosostenibili; è necessaria l’introduzione di misure che

azzerino o riducano in modo considerevole il rischio degli utenti

vulnerabili»

«Educazione alla sicurezza stradale non significa solo conoscere le

norme che concernono il Codice della Strada, ma è fondamentale capire

cosa spinge soprattutto i giovani all’uso di sostanze psicotrope ed

alcoliche», ha concluso l’Associazione ComeTe.

L’Associazione Unitaria Familiari e Vittime della Strada e

l’Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada ringraziano le

Istituzioni, la Chiesa e tutte le Associazioni presenti alla

manifestazione, tra cui l’Associazione Sissy continua a sorridere, per

la loro testimonianza e il loro contributo nella costruzione di una

maggiore consapevolezza su un tema così doloroso e attuale. Ogni

proposta pervenuta sarà discussa in un tavolo tecnico tra l’Associazione

vittime della strada, gli assessori, i consiglieri e le associazioni

presenti alla manifestazione. Siamo in attesa di ricevere la

convocazione ufficiale da parte dell’amministrazione comunale di Aversa.

Giova anche ricordare che l’impegno a favore della sicurezza stradale

non è legati solo al territorio campano: l’Associazione Italiana

Familiari e Vittime della Strada, grazie anche all’impegno del

vicepresidente Biagio Ciaramella, combatte questa battaglia in tutta

Italia.

