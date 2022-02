Inaugurata la palestra all’aperto gratuita. La diretta dell’evento

Maddaloni- Un anno di lavoro, impegno, sacrifici per realizzare un sogno progetto che stamattina diventa ufficialmente realtà. In questa domenica di febbraio anticipo di primavera è stato tagliato il nastro della palestra all’aperto situata nell’area verde di via Cornato antistante il bar “Il ritorno” . Un progetto ambizioso, forse un po’ folle, tutto merito della testardaggine dei Road Runners di Maddaloni coprirsi sto dal presidente Michele Campolattano, insieme a Giulio Farina, titolare più del bar, del punto di ritrovo della città. Con loro il dott. Stefano Piccolo, Michele Cupito, tanti volontari e imprenditori che hanno contribuito con sponsorizzazioni, oltre che naturalmente l’amministrazione comunale che fin dal principio ha dato il suo contributo al progetto.

Questa mattina, alla presenza delle autorità locali, il sindaco Andrea De Filippo, il consigliere provinciale Angelo Campolattano, il consigliere regionale Vincenzo Santangelo insieme a tanti altri amministratori si è inaugurata la palestra. Nell’area verde, fruibile gratuitamente tanti attrezzi per esercizio ginnici con un’attenzione anche ai diversamente abili, panchine colorate e piante. Questa è solo la prima parte. Nei prossimi mesi la palestra sarà ampliata ed integrata e ci sarà un calendario di iniziative sportive.

Stamattina, come ha sottolineato il sindaco nel suo intervento, si è scritta una bella pagina per la città di Maddaloni, che racconta collaborazione, senso civico ed amore per la propria città che se cresce e migliora è grazie al contributo di ciascuno, ognuno per le proprie possibilità e capacità, senza disfattismo ma con la creazione di realtà come questa.

