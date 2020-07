Inaugurato il Laboratorio di Psicomotricità “Moto Lab” nella “Scuola dell’Infanzia” di via Milano

SAN NICOLA LA STRADA – È stato inaugurato martedì, 30 giugno 2020, il Laboratorio di Psicomotricità “Moto Lab” nella “Scuola dell’Infanzia” di via Milano, alla presenza del Sindaco Vito Marotta e della consigliera comunale Michela Papa. Oltre cento strumenti didattici selezionati con cura e competenza per dar vita al progetto realizzato dal Comune di San Nicola la Strada con il Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Sanitari (CISS) e la Farmacia Comunale per lo sviluppo della lettura e della psicomotricità.

La presentazione del Laboratorio è avvenuta nel pieno rispetto rigido delle norme sul distanziamento sociale. Si tratta di un’esperienza importante e molto significativa: il Laboratorio di Psicomotricità “Moto Lab”, che vuole offrire ai bambini uno spazio naturale in cui il gioco diventa conoscenza, socializzazione e consapevolezza di sé.

“Moto Lab” è un progetto voluto e sostenuto con forza dall’Amministrazione Comunale di San Nicola la Strada che, insieme al Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Sanitari e alla Farmacia Comunale, è riuscita per il quarto anno consecutivo a realizzare attività utili per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Il progetto è andato in porto anche grazie alla collaborazione della Dirigente scolastica e dei docenti dell’Istituto Comprensivo “Capol DD”. Una bella esperienza, che il primo cittadino spera di poter estendere nei prossimi anni anche alle altre scuole cittadine. “Ci sarebbe piaciuto inaugurare il Laboratorio con alcuni giorni di sperimentazione direttamente con i bambini” – ha affermato il sindaco Marotta – “ma la cautela ancora imposta dall’emergenza sanitaria ce lo ha impedito, e ci siamo dovuti limitare a consegnare la strumentazione e presentare il Laboratorio insieme ai docenti dell’Istituto Comprensivo “Capol DD”.

Il Laboratorio, rivolto in particolare ai bambini diversamente abili ma fruibile da tutti, arricchirà notevolmente il percorso formativo del prossimo anno scolastico, nonostante le incertezze che ancora permangono sulle modalità del suo avvio. Il prossimo obiettivo” – ha concluso – “ è di estendere questa bellissima opportunità anche agli altri istituti del territorio”.