Inaugurazione del nuovo campo sportivo a Casagiove.

Ieri sera a Casagiove, comune in provincia di Caserta, si è tenuta l’inaugurazione del nuovo campo sportivo “Bene Comune” .

Il centro, che esiste già da alcuni anni e che versava da molto tempo in stato di abbandono e incuria, e’ stato ristrutturato e reso agibile grazie al parroco Stefano Giaquinto e a gran parte della comunità casagiovese.

Il parroco, insieme ad alcuni volontari , nel giro di due mesi ha reso agibile e messo a disposizione della cittadinanza uno spazio che comprende, per ora, campi di calcio e campo di pallavolo.

Accorsi all’inaugurazione diversi esponenti della società civile: Catello Maresca magistrato, il questore di Caserta Andrea Grassi, il Presidente nazionale dell’ANSPI, la squadra al completo della casertana calcio, il presidente BCC Roberto Ricciardi ed il sindaco di Casagiove Giuseppe Vozza.

L’evento, iniziato alle 18.30 davanti la parrocchia di San Michele Arcangelo, ha visto moltissimi cittadini sfilare per le strade del paese fino al centro sportivo, all’interno del quale ad aspettarli un mega schermo ed un palco sul quale sono state presentate le opportunità e gli obiettivi da perseguire con l’apertura di questo nuovo spazio sportivo.

Majorettes, musica, giochi di luce, contributi video, diretta tv, fuochi artificiali ed è partita questa nuova avventura, si spera prodromica di tante opportunità.