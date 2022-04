Inaugurazione dell’ Alpine Centre, sul vialone Carlo III

E ‘ stato inaugurato sul vialone di Caserta viale Carlo III, nella giornata del 21 aprile un Alpine center, dove è stato possibile provare una nuova autovettura, l’Alpine grand opening pertanto ha fatto tappa sul vialone sul viale Carlo III all’ interno della sede della Renault laddove si è avuta anche l’esposizione di una vettura di Formula Uno, l’attuale Alpine guidata da Fernando Alonso.

All’ interno del centro o della concessionaria che dir si voglia, è possibile provare anche un simulatore di Formula Uno.

All’interno dei nuovi store, i clienti troveranno una gamma recentemente rinnovata con il lancio della nuova A110, disponibile in tre versioni: standard, A110 GT e A110 S. Queste tre versioni offrono tre esperienze di guida diverse ma tutte autenticamente Alpine. Fedeli a principi di leggerezza e agilità, le Alpine sono dotate di motore turbo 4 cilindri da 1.8 litri con trasmissione automatica Getrag a doppia frizione umida a 7 rapporti.

L’Alpine A110 è la porta di ingresso nel mondo Alpine. L’associazione del telaio “Alpine” con la motorizzazione da 252 cv offre un piacere di guida che rimanda alla Berlinette.

Leggera, precisa e briosa, l’A110 dà prova di agilità e dinamicità in ogni circostanza. La Nuova Alpine A110 GT è la coupé sportiva Gran Turismo della gamma. La motorizzazione da 300 cv e il telaio Alpine formano il connubio ideale in termini di performance e comfort. Di rara versatilità ed eleganza, l’A110 GT è l’auto sportiva degli spostamenti quotidiani, ma anche dei lunghi viaggi.

La Nuova Alpine A110 S, al top della gamma, pone l’accento sulla performance. Il telaio Sport valorizza appieno il potenziale del motore da 300 cv. Sportiva nell’animo, offre in opzione i pneumatici semi-slick e un kit aerodinamico specifico per soddisfare i conducenti che vanno alla ricerca di una guida più all’avanguardia, soprattutto su pista. Terribilmente efficace, l’A110 S è un concentrato di emozioni.