Inaugurazione ‘la Casetta dei Libri’, Rotary Club Caserta

CASERTA – Domenica 23 ottobre 2022 saranno inaugurate in città, a cura del Rotary Club Caserta Terra di Lavoro 1954e dell’associazione “A casa di Lucia” tre Casette dei libri. «Una delle attività del Rotary Club – dice il presidente Giuseppe Ianniello – è sostenere l’istruzione, in ogni parte del mondo dove ce n’è ancora bisogno. Ancora oggi oltre 775 milioni di persone di età superiore a 15 anni sono ancora analfabete, ossia il 17 percento della popolazione mondiale». Il Progetto di Bookcrossing del Rotary club Caserta Terra di Lavoro 1954 in collaborazione con l’associazione culturale “A casa di Lucia” vuole promuovere la lettura tra i piccoli e i grandi e lanciare un nuovo modo di vivere i parchi casertani per questo sono state realizzate tre nuove casette dei libri che saranno inaugurate a Caserta, la prima nel Parco della Reggia – ingresso Corso Giannone – la seconda nella Villa Comunale di Piazza Vanvitelli e la terza nella Villetta di via Acquaviva al civico 36. Quella del bookcrossing è una pratica nata negli Stati Uniti, nel corso degli anni le casette dei libri sono diventate migliaia in tutto il mondo e molte sono sorte anche in Italia. Chiunque passi vicino a una di queste casette può fermarsi, scegliere il libro che preferisce e prenderlo gratuitamente. Invece, chi sugli scaffali di casa ha qualche libro già letto potrà appoggiarlo al sicuro in una casetta in attesa che venga raccolto da un nuovo lettore. «Con questa iniziativa – aggiunge Ianniello – noi del club abbiamo intenzione di rendere i parchi casertani più fruibili sotto l’aspetto culturale. Allo stesso tempo vogliamo promuovere la lettura anche tra coloro che non possono permettersi di fare spesso acquisti in libreria. Leggere è fondamentale, ma anche un ottimo svago, soprattutto in questo periodo di difficoltà». L’associazione culturale “A casa di Lucia”, di cui è presidente Assunta Aulicino, avrà cura di sostituire e rifornire periodicamente i libri, libri che saranno del genere narrativa, libri per ragazzi e romanzi.