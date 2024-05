Inaugurazione Mostra Multimediale Necropoli di Amorosi presso Casa Marchitto, Puglianello

E’ stata inaugurata la Mostra Multimediale relativa ai rinvenimenti archeologici trovati durante gli scavi per la nuova centrale elettrica di Terna Spa.

Si allega comunicato stampa con foto a corredo.

Seguono le dichiarazioni del Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, arch. Gennaro Leva, e del Sindaco di Puglianello, on. Francesco Maria Rubano

Intervento Arch. Gennaro Leva Soprintendente SABAP Caserta e Benevento

“Sono orgoglioso di presenziare, qui a Puglianello, all’inaugurazione del Museo Multimediale dei rinvenimenti archeologici della città di Amorosi.

La Soprintendenza, in questo periodo, anche con le numerose iniziative promosse da me e da tutti i miei collaboratori, è riuscita a portare il tema della tutela al di fuori delle proprie stanze, a stare tra la gente. Non dimentichiamo che la “ricchezza” di un patrimonio storico-artistico è segnato da tante direttrici: ambiente, cultura, territorio, attività manifatturiera, monumenti e non dimentichiamo soprattutto persone. Il territorio è abitato da persone che hanno, “pietra su pietra”, costruito e identificata una terra.

Abbiamo partecipato da protagonisti/organizzatori a convegni, siamo stati nelle scuole della provincia di Caserta e Benevento. Sono orgoglioso di queste iniziative, come oggi sono orgoglioso di poter chiudere la mia esperienza da Soprintendente, a pochi giorni dalla pensione, qui a Puglianello.

L’inaugurazione di questa Museo Multimediale è un’ulteriore sfida vinta grazie alla collaborazione di TERNA e del Comune di Puglianello. Fino ad un mese fa nutrivo forti perplessità sulla possibilità che saremmo giunti a questo risultato. Ci siamo sforzati nel ricostruire e riattivare quel corto circuito della memoria per ridare dignità a questo territorio. Per questo ringrazio tutti, a partire dai cittadini di questo territorio per poi rivolgere un sentito e vivo apprezzamento di riconoscenza alle istituzioni che si sono a pieno titolo coinvolte nell’iniziativa: TERNA e il Sindaco della città di Puglianello, l’On. Francesco Maria Rubano”.

Intervento On. Francesco Maria Rubano

“La mostra multimediale per la valorizzazione dei rinvenimenti emersi nel corso degli scavi archeologici preventivi, presso l’area della futura Stazione Elettrica di Amorosi, nella Valle Telesina, è un’occasione preziosa per la comunità. Può essere un veicolo di traino per turisti e amanti della storia e dell’arte antica”. Così ha commentato l’On. Francesco Maria Rubano, Sindaco di Puglianello (BN). “La mostra destinata alle famiglie con bambini e alle scolaresche- continua il Sindaco -, non è soltanto la rappresentazione multimediale dei reperti che lo scavo del sito ha messo in luce, reperti che vanno dall’epoca preistorica fino all’età tardo antica, ma è il modo di vivere la storia tra natura, arte e paesaggio di tutta la valle telesina nella splendida cornice di villa Marchitto”.

“Per promuovere un territorio, bisogna dapprima conoscerne i suoi aspetti più profondi e segreti ed enfatizzarli attraverso la costruzione di un processo di comunicazione. Sono ben lieto di poter accogliere e sostenere quest’iniziativa della Soprintendenza, con l’apporto e il sostegno di Terna, per promuovere la tutela e la valorizzazione di questo nostro bene culturale, storico e archeologico da trasmettere alla memoria futura”: così ha concluso l’on. Francesco Maria Rubano.

Certo della vostra collaborazione alla condivisione, l’occasione mi è gradita per porgere i miei più cari saluti.

