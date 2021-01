Inaugurazione nuova area verde con playground per bambini a Briano! P

Sabato 30 gennaio alle 10,30, in via Bartolomeo Sciascia a Briano, si svolgerà l’inaugurazione di un’area a verde attrezzata con giochi per bambini e due playground.

Con il sindaco Carlo Marino interverrà il consigliere delegato di zona, Donato Tenga.

L’area verde è nei pressi del centro storico di Briano.

Nell’area giochi sono collocate altalene, scivoli ed un castello, tutti realizzati in legno, acciaio e plastica.

Al di sotto dei giochi è stata utilizzata la pavimentazione anti-trauma come previsto dalle vigenti normative relative alla sicurezza dei giochi.

L’area playground, interamente recintata, ed è dotata anche di due campi da basket di dimensioni 24.00 x 14.50, corredati dalle classiche attrezzature e da panchine.