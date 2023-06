INCENDI BOSCHIVI: IL SINDACO MARINO HA FIRMATO UN’ORDINANZA PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI, VALIDA DAL 15 GIUGNO AL 20 SETTEMBRE

Il Sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha firmato un’ordinanza in cui sono indicate tutte le

misure di prevenzione del rischio incendi boschivi da seguire, nel periodo di maggiore

pericolosità per gli incendi boschivi. Il provvedimento è valido, infatti, da domani 15 giugno

fino al 20 settembre.

In particolare, l’ordinanza, richiamando l’articolo 182 comma 6-bis del Decreto legislativo

n. 152 del 2006 e la legge regionale n.26/2012, che prevedono il divieto assoluto di

combustione dei residui vegetali agricoli e forestali e delle stoppie e delle erbe infestanti,

vieta di: accendere fuochi di ogni genere fino a una distanza di 100 metri dal bosco; far

brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

usare motori (tranne quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in

contrasto con le prescrizioni di massima e di polizia forestale e altre norme vigenti), fornelli

o inceneritori che producano scintille o brace; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette

accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio;

transitare o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, ad

eccezione dei mezzi di servizio e delle attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme

e dei regolamenti vigenti; svolgere attività pirotecnica fino a una distanza di 1 km dal

bosco e accendere fuochi d’artificio.

Inoltre, il Comune ordina alle società di gestione delle Ferrovie, all’Anas, alla società di

gestione del servizio idrico, alla Società Autostrade e alla Provincia di coadiuvare le

strategie di prevenzione, provvedendo alla pulizia dei rispettivi spazi di pertinenza e in

prossimità di aree boschive, intervenendo sulle banchine, sulle cunette, sulle scarpate,

rimuovendo erbacce, residui vegetali, rovi, rifiuti e ogni tipo di materiale infiammabile.

Per quanto riguarda i privati, i proprietari o gli affittuari di terreni agricoli dedicati a ogni tipo

di coltura, ad essi è fatto divieto di bruciare le stoppie, le paglie, la vegetazione presente al

termine di colture cerealicole e foraggiere nonché i residui agricoli e forestali.

I proprietari o i gestori di campeggi, villaggi turistici, residence, alberghi e strutture ricettive

ricadenti in aree urbane e rurali che potrebbero venire a contatto con possibili fronti di

fuoco, poi, sono tenuti a mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree dei

propri insediamenti, a dotarsi di appositi piani di evacuazione, di individuare dei punti di

raccolta in caso di incendio e ad adottare adeguati sistemi di difesa antincendio.

I controlli saranno in capo a tutti gli organi di polizia, in primis la Polizia Municipale, e ai

trasgressori verranno applicate tutte le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa

vigente.