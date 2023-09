Incendio a Pastorano, Santillo (M5S): chiarezza su entità dei rischi per la salute e sulle cause

Roma, lunedì 4 settembre 2023. “Seguo con attenzione i risvolti dell’incendio che ha interessato l’impianto di rifiuti di Pastorano. A quanto pare, stando anche agli appelli delle istituzioni locali per la chiusura di porte e finestre, si tratta di un rogo ingente che può recare danno alla salute dei cittadini. Voglio ringraziare tutti i soccorritori che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Ma adesso è necessaria la massima chiarezza sull’entità dei rischi per la salute e sulle cause che hanno provocato un tale incidente. In tal senso, sono certo che l’attenzione degli organi inquirenti sarà ineccepibile”. Agostino Santillo, Vicepresidente del Gruppo M5S alla Camera dei deputati.