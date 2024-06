Incendio ad Aversa, intervento di Arpac

Napoli, 19 giugno 2024 – In seguito all’incendio di un deposito di materiali per edilizia intorno alle ore 12.00 in viale Europa ad Aversa, l’Arpa Campania è intervenuta su richiesta dei Vigili del Fuoco. I tecnici del Dipartimento provinciale di Caserta si sono recati sul luogo nel primo pomeriggio e hanno installato, nei pressi del luogo dell’incendio, un campionatore ad alto volume per la ricerca di diossine e furani eventualmente dispersi in atmosfera.Prosegue anche il monitoraggio della qualità dell’aria attraverso la rete regionale di monitoraggio con le stazioni fisse di Arpac. L’incendio risulta domato ma presenta ancora fumi di combustione. I risultati saranno diffusi non appena disponibili.

