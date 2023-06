Incendio al capannone nautico

Caserta 13 Giugno 2023

Questa sera verso le ore 21:00 i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Aversa sono intervenuti in via Veneto nel comune di Villa Literno all’interno del polo meridionale per la nautica a causa di un incendio che si è sviluppato in uno dei capannoni. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno subito spento l’incendio che aveva interessato una barca all’interno del capannone impedendo che lo steso si propagasse all’intera struttura. Sul posto a dare supporto nelle operazioni di spegnimento anche la squadra del distaccamento di Mondragone ed un’autobotte proveniente sempre dal distaccamento di Aversa. Dopo aver spento l’incendio i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza sia la struttura che l’intera area circostante.