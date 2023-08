Incendio al deposito di auto

Maddaloni – Ieri sera verso le ore 20:10 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta proveniente dalla sede centrale è intervenuta in via Calabricito nel comune di Maddaloni per l’incendio di diverse auto in un deposito giudiziario. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno spento l’incendio che aveva ormai interessato già diverse autovetture, impedendo che le fiamme si propagassero alle altre auto adiacenti presenti nel deposito. Sul posto in supporto alla squadra è intervenuta anche un’autobotte dalla sede centrale.