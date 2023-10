Incendio al supermercato Euromarket-one di Marcianise

Nel pomeriggio una colonna di fumo nero, ha offuscato il centro di Marcianise, per un incendio di grosse proporzioni, che si è sviluppato nel supermercato “Euromarket-One di viale Evangelista” L’allarme sembra sia stato dato, da alcuni passanti.

Sul posto sono intervenute due unità dei vigili del fuoco, che non sono riusciti per l’entità dello stesso a domare in tempo l’incendio.

I danni sembrano ingenti, dall’esterno il magazzino appare completamente svuotato dalla forza delle fiamme, anche se la conta dei danni sarà ancora da verificare una volta bonificato l’edificio, ancora in questo momento su viale Evangelista, c’è un forte odore acre.

Le cause sono ancora da accertare e la polizia di stato è già sul posto per gli accertamenti del caso.