Incendio alla clinica San Michele. Prende fuoco il quadro elettrico

Caserta 07 Novembre 2021 – comunicato dei VVF

Maddaloni. Questa mattina verso le ore 11:00 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta proveniente dalla sede centrale, è intervenuta nel comune di Maddaloni presso il parcheggio della clinica San Michele per l’incendio del quadro elettrico che alimenta i pannelli fotovoltaici delle tettoie di copertura delle automobili in sosta. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno subito spento l’incendio con un estintore evitando che le fiamme si propagassero ad un’autovettura hybrida parcheggiata nelle vicinanze, successivamente hanno provveduto alla messa in sicurezza del luogo.

Non si segnalano persone ferite.