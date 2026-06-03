Incendio allo scalo ferroviario. Decisivo intervento della Polfer

Incendio di sterpaglie allo scalo ferroviario di Cancello Scalo: intervento di Polizia e Vigili del Fuoco

San Felice a Cancello – Intorno alle 12:20 di ieri, 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, un incendio di sterpaglie è divampato nei pressi del binario 1 dello scalo ferroviario di Cancello Scalo.

Le fiamme hanno interessato un’area di canneto di circa 30 metri quadrati. Immediato l’intervento degli agenti della Polizia Ferroviaria, presenti sullo scalo, che hanno messo in sicurezza l’area.

Alle 12:40 è arrivata sul posto la Squadra 1A del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, che ha provveduto alle operazioni di spegnimento e alla bonifica dell’area interessata.

Le cause del rogo risultano al momento imprecisate. Dagli accertamenti effettuati non emergono elementi che possano far ipotizzare un’origine dolosa.

Non si registrano danni a persone né a infrastrutture ferroviarie. La circolazione dei treni non ha subito ripercussioni.

Sul posto, oltre a Polizia Ferroviaria e Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per le verifiche di competenza.