Incendio di Giugliano (Na) del 25 giugno, intervento Arpac

In seguito all’incendio che si è sviluppato ieri, 25 giugno, nel campo rom di via Carrafiello a Giugliano (Na), i tecnici del Dipartimento provinciale di Napoli dell’Arpa Campania (Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania) sono intervenuti su richiesta dei Vigili del Fuoco, per valutare le conseguenze ambientali dell’evento. A una prima osservazione si è constatato che la pioggia intensa ha contribuito allo spegnimento rapido dell’incendio favorendo la ricaduta al suolo di eventuali contaminanti. Al momento dell’ispezione, alle ore 20.00 circa, non sono risultati presenti nemmeno fumi di combustione. I dati quotidiani sulla qualità dell’aria registrati dalle centraline fisse della rete regionale di monitoraggio dell’Arpa Campania verranno pubblicati, come di consueto, sul portale agenziale.

Napoli, 26 giugno 2024