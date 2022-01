Incendio di un cantiere sul ponte a Castel Volturno

Ieri sera, poco dopo mezzanotte è stata incendiato l’ufficio mobile del cantiere sul ponte fiume Volturno. Questa è la seconda volta e “fortunatamente” in entrambi i casi il vicinato ha confermato la matrice dolosa per mano di ragazzini che spesso si intrattengono da quelle parti schiamazzando fino a notte inoltrata. In “altri tempi” un gesto simile sarebbe stato letto con occhi diversi e sicuramente il cantiere sarebbe stato sequestrato dalla magistratura per fare delle indagini di altra natura, ed i lavori sarebbero terminati chissà quando. Considerando che il piu grande di questi ragazzini avrà dieci anni, gli stessi del (vergogna, che schifo, è uno schifo, che paese di m…..) dovrebbero fare qualche seria riflessione stamattina