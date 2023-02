E’ accaduto nella mattina di oggi, intorno alle 7,15, in Viale Italia . Un Incendio è improvvisamente divampato In un condominio da dove si è innalzato fumo nero visibile a molti metri distanza. Sul posto immediatamente i Vigili del Fuoco i quali hanno subito attivato le operazioni di spegnimento. Non sono ancora chiare le cause dell’ accaduto .