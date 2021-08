Incendio in città . Fumo e cattivi odori impregnano l’aria

Maddaloni. Nel tardo pomeriggio di oggi si è sviluppato un incendio nei terreni adiacenti a via de Curtisi, nel tratto che conduce verso via Napoli, non molto distante da un circolo bocciofilo dove molti anziani trascorrono le loro giornate.

Cosa stia bruciando di preciso non siamo in grado dirlo, pare sia un ammasso di erbacce misto ad altro nei pressi della strada, ma una fitta nube si di fumo ha ricoperto la zona e il cattivo odore che emana la combustione è forte, persistente e fastidioso. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco.

Seguono video e foto.