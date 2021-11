Incendio in corso nella zona industriale del comune di Gricignano

Un incendio di materiale plastico è in corso in una fabbrica del casertano. Dalle prime ricostruzioni sembra che andare a fuoco sia l’azienda Erreplast Srl, addetta alla produzione di materiale plastico, nel comune di Gricignano D’Aversa, al confine tra le province di Caserta e Napoli. Se la notizia venisse confermata si tratterebbe di un incidente non nuovo, dal momento che un episodio analogo si era già registrato lo scorso 21 settembre nella limitrofa zona industriale di Carinaro. Allo stato attuale non risultano feriti, ma la combustione del materiale plastico, presente anche all’esterno della fabbrica, ha costretto i residenti a mettersi in fuga per sottrarsi alla densa nube tossica sprigionata nell’aria ,ben visibile a diverse decine di chilometri di distanza. Subito allertati polizia e vigili del fuoco, in procinto di recarsi sul posto per domare le fiamme ed evitare che queste si estendano agli stabilimenti vicini. Si attendono maggiori sviluppi nelle prossime ore.