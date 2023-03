Incendio in un appartamento in centro

Caserta 17 Marzo 2023

Questa notte verso le ore 00:30 due squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, una proveniente dalla sede centrale del Comando ed una dal distaccamento di Marcianise sono intervenute in via Marconi nel Comune di Maddaloni in seguito ad una richiesta di aiuto per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento. Immediatamente giunti sul posto si interveniva procedendo allo spegnimento dell’incendio che , in un appartamento sito al terzo piano di un palazzo, aveva interessato già la cameretta e la cucina. Sul posto , a supporto delle squadre , é intervenuta anche un’autoscala proveniente dalla sede centrale del Comando. Grazie all’azione repentina dei Vigili del Fuoco sono stati limitati i danni evitando che le fiamme si propagasse anche agli altri appartamenti vicini. Fortunatamente nel momento in cui è scoppiato l’incendio l’appartamento già era stato evacuato dalla famiglia residente , di nazionalità straniera, per cui non risultano feriti.