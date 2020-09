INCENDIO IN UN APPARTAMENTO, MUORE UNA DONNA

Tragico episodio avvenuto a Dugenta. Nella giornata di ieri un incendio è divampato all’interno di un’abitazione. Una donna ha perso la vita appunto del divampare e del propagarsi delle fiamme sviluppatosi all’alba nella propria abitazione in piazza Mercato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montesarchio e i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Benevento, Bonea e Telese Terme, che però non hanno potuto fare nulla per salvare la vita della donna.

Si tratta di una 58enne rimasta vittima a causa delle esalazioni. Si sta cercando di ricostruire cosa abbia provocato l’incendio.