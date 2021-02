Incendio in una baraccopoli in provincia di Caserta. Un morto rinvenuto.

Tra Parete e Lusciano poco dopo la mezzanotte in via Vicinale Torre è divampato un incendio in una baracca in mezzo alle campagne.

Una sola vittima è stata recuperata in loco dai Vigili di Caserta al momento.

Si tratta di un uomo probabilmente straniero ma non ancora identificato, che forse stava dormendo quando si è sviluppato il rogo.

Forse stava tentando di ripararsi dal freddo pungente della notte e non si è accorto delle fiamme. In ogni caso, è l’unica baracca che si trova sul posto ed è stata distrutta completamente dall’incendio.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della compagnia di Aversa che hanno provveduto a sequestrare l’area per procedere ad ulteriori accertamenti sull’accaduto.