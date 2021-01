Incendio in una palazzina. Muore un uomo

Il comunicato :

Castel Volturno. Questa sera verso le ore 19:00 una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta e precisamente del distaccamento di Mondragone è intervenuta per un incendio appartamento in via Machiavelli nel Comune di Castel Volturno. Una volta giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno potuto accertare che al primo ed ultimo piano di un palazzetto vi erano delle fiamme che fuoriuscivano dalle vetrate di un’abitazione, inoltre venivano allertati dalle persone sul posto che all’interno vi era una famiglia di extracomunitari. Immediatamente si interveniva entrando nell’appartamento e riuscendo a mettere in salvo due delle tre persone coinvolte nell’incendio assicurandole alle cure dei sanitari giunti sul posto con un’autoambulanza; sul posto in supporto anche un’autobotte proveniente dal distaccamento di Aversa. Purtroppo la terza persona è risultata deceduta all’interno dell’appartamento. Una volta spento l’incendio tutta l’area è stata messa in sicurezza e sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.