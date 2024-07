Incendio presso la torre 6 del Villaggio Coppola

CASTEL VOLTURNO – Un vasto incendio è scoppiato oggi presso la Torre 6 del Villaggio Coppola, situata in viale delle Mimose. Le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente, rendendo necessaria un’evacuazione immediata degli abitanti. Numerose persone sono rimaste intossicate a causa del fumo.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che stanno lavorando senza sosta per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, anche diverse ambulanze sono accorse per fornire assistenza medica alle persone coinvolte. La situazione è in costante evoluzione e le autorità locali stanno coordinando gli sforzi di soccorso e assistenza.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Le autorità invitano i residenti a mantenere la calma e a seguire le indicazioni dei soccorritori. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti non appena saranno disponibili nuove informazioni.