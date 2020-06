Incidente a Centurano coinvolte almeno tre auto

Caserta. Momenti di paura fra i passanti e residenti di via Marchesiello a Centurano dove pochi minuti fa si è consumato un’ incidente che ha visto coinvolte 3 auto.

Una BMW , per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe scontrata con un palo della luce. L’ impatto avrebbe successivamente fatto sbalzare l’ auto che in seguito al forte urto ha coinvolto almeno altre due vetture. Dalle prime notizie sembra non ci siano feriti anche se le automobili coinvolte nell’ incidente sembrano molto danneggiate.