PIEDIMONTE MATESE – Ancora non si conoscono le condizioni della donna con il suo bambino di 5 anni e dell’uomo anziano coinvolti in un incidente avvenuto pochi giorni fa nei pressi di Piedimonte Matese. Ricordando brevemente l’accaduto, i tre erano a bordo della vettura quando a causa di un incidente stradale sono stati ricoverati all’ospedale di Piedimonte Matese. Sono ancora in fase di accertamento, da parte delle forze dell’ordine, le dinamiche dell’incidente.