NICOLA LA STRADA – Un grave incidente si è verificato ieri sera alla rotonda di San Nicola La Strada lungo viale Carlo III. Due auto si sono scontrate, per cause ancora in fase di accertamento, causando il ferimento di tre persone.

I feriti sono due ragazze di 26 e 24 anni e un uomo di 32 anni, originario della frazione Sant’Andrea del Pizzone di Francolise. Fortunatamente, sembra che nessuno dei coinvolti sia in condizioni gravi, ma sono stati tutti trasportati in ospedale per accertamenti e cure.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le indagini sulle cause dello scontro. La rotonda è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti.

La comunità locale è rimasta scossa dall’accaduto, ma sollevata dal fatto che le condizioni dei feriti non siano critiche. Le autorità raccomandano prudenza alla guida, specialmente in prossimità delle rotonde e degli incroci, per evitare incidenti simili in futuro.