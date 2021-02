Incidente alle porte di Maddaloni

Maddaloni. Stamattina di nuovo in incidente, stavolta all’ingresso di Maddaloni dal lato di Caserta.

Lo scontro è avvenuto prima delle 11.00 tra 2 auto. Una Mercedes nera modello classe A che percorreva la strada in direzione Caserta, nello svoltare a sinistra allo spartitraffico all’altezza della Cementir ha tamponato una Fiat Panda grigia che si dirigeva verso Maddaloni. Per fortuna non ci sono feriti. Le auto sono ancora ferme con la locale polizia municipale per i sopralluoghi del caso e l’accertamento delle responsabilità.