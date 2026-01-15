Incidente choc: lancia monopattino dal tetto e ferisce una donna

Fuorigrotta (Na) Un grave incidente, ha scioccato Napoli, oggi, 16 Gennaio, quando una una donna di 67 anni è stata ferita gravemente, a piazzale Tecchio, da un monopattino, lanciato dall’alto, mentre stava passando davanti a un palazzo all’incrocio tra viale Augusto e via Claudio, nei pressi del Sert, il servizio di recupero tossicodipendenti, che si trova vicino allo Stadio Maradona.

La vittima, rimasta cosciente per tutto il tempo, è stata soccorsa da passanti che hanno chiamato il 118, ed è stata trasportata dai Sanitari all’Ospedale Cardarelli, in codice arancione, dove è ricoverata al Trauma center in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Sono in corso le indagini da parte del Commissariato San Paolo, per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e chi abbia potuto scagliare dall’alto l’oggetto.

Sembrerebbe, dai primi accertamenti, che il gesto sia stato intenzionale.