Incidente in autostrada. Donna incastrata tra le lamiere

Caserta 15 Settembre 2022

Questa notte verso le ore 03:00 i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono intervenuti sull’autostrada A1, nel tratto che va dal casello di Santa Maria Capua Vetere verso Capua, al Km 725, allertati dai viaggiatori per un incidente stradale avvenuto tra un mezzo pesante ed un’autovettura. Arrivati immediatamente sul posto i Vigili del Fuoco hanno soccorso una donna rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo dell’autovettura , liberandola dalle lamiere ed assicurandola alle cure del 118 presente sul posto con autoambulanza. Successivamente i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli per le successive operazioni di rimozione.