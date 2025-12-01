Incidente mortale in autostrada: perde la vita un uomo di 54 anni

Un uomo di 54 anni è morto nel pomeriggio di ieri lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto salernitano tra Eboli e Battipaglia, direzione nord.

L’auto finisce fuori carreggiata: impatto devastante

Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo per cause ancora da definire. L’auto ha oltrepassato la carreggiata ed è precipitata oltre il margine stradale. L’impatto è stato estremamente violento e il guidatore è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, riportando ferite gravissime e incompatibili con la vita.

L’intervento dei soccorsi e il decesso accertato sul posto

Le squadre del 118 sono giunte rapidamente sul luogo dell’incidente, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile. I sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Coinvolto un secondo veicolo

La dinamica, ancora in fase di accertamento, riguarda anche un secondo mezzo. La polizia stradale ha avviato i rilievi tecnici per definire con precisione la sequenza degli eventi e verificare eventuali responsabilità. Le operazioni hanno provocato rallentamenti alla circolazione in direzione nord.

(Foto ANSA)