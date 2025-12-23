Incidente mortale sul lavoro: perde la vita un operaio di 50 anni

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nella notte nel Cesenate. Un uomo di 50 anni ha perso la vita durante un’operazione di scarico rifiuti. La tragedia è avvenuta presso la discarica di Ginestreto, nel territorio comunale di Sogliano al Rubicone. La vittima era un dipendente di una cooperativa di trasporti con sede nel Modenese, impegnato in attività operative all’interno dell’impianto.

Dinamica ancora al vaglio degli inquirenti

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colpito da una balla di rifiuti pressati. L’impatto sarebbe avvenuto durante una fase di trasferimento del carico da un camion all’area di deposito. Le modalità precise dell’incidente restano al momento oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

Intervento dei soccorsi e avvio delle indagini

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Sono arrivati anche i carabinieri, incaricati dei rilievi, e il personale della medicina del lavoro. Le verifiche mirano a chiarire il rispetto delle procedure di sicurezza e le eventuali responsabilità.

Sicurezza sul lavoro sotto osservazione

L’ennesimo incidente mortale riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, nelle attività legate alla gestione dei rifiuti, i rischi restano elevati. Gli esiti dell’inchiesta saranno determinanti per comprendere se l’episodio fosse evitabile.

