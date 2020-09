INCIDENTE MORTALE SULLA VARIANTE, UN DECESSO E QUATTRO FERITI GRAVISSIMI

Tragico incidente sulla Variante ANAS nei pressi di Caserta.

Nella nottata tra sabato e domenica intorno alle ore 2.00 di notte c’è stato un violentissimo scontro tra due autovetture una Renault Clio ed una 500L all’altezza del cavalcavia, di via Appia antica. Grave il bilancio un morto, un quarantaduenne di Maddaloni è morto poco dopo il violentissimo impatto, mentre per quattro giovani a bordo della Fiat 500 si è reso necessario il trasporto all’Ospedala S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, tutti e quattro sono in gravi condizioni.

Ancora in fase di ricostruzione la cinematica del tragico incidente sul posto sarebbero intervenuti sia Carabinieri che Vigili del fuoco

Seguiranno aggiornamenti