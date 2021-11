Incidente nella notte di Halloween. 2 feriti

Questa sera verso le ore 24:00, i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta e precisamente del distaccamento di Marcianise sono intervenuti in Viale della Libertà , nel comune di San Marco Evangelista, per un incidente stradale tra due autovetture, una Fiat Punto ed una Fiat Tipo. Subito dopo l’impatto le due auto terminavano la loro corsa una sul bordo della carreggiata e l’altra ribaltata in un’area incolta ai bordi della strada, con i conducenti incastrati tra le lamiere delle auto. Immediatamente i Vigili del Fuoco hanno estratto dagli abitacoli delle automobili le persone ferite, una donna ed un ragazzo, assicurandoli alle cure dei sanitari presenti sul posto con due autoambulanze. Sul posto interveniva anche una pattuglia della Polizia per i rilievi di loro competenza. Successivamente i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza tutti i veicoli coinvolti assistendo il personale del soccorso stradale nelle operazioni di recupero e sgombero della sede stradale.