Incidente sul lavoro: muore operaio di 67 anni 

Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Viggiano, in provincia di Potenza. Un operaio di 67 anni ieri ha perso la vita mentre stava effettuando operazioni di scarico da un camion. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida del mezzo e si era fermato per controllare la stabilità del carico. L’operazione riguardava terra destinata allo scarico dal cassone.

Il carico cede improvvisamente

L’operaio sarebbe sceso dal camion per verificare che il cassone non si ribaltasse. In quel momento, però, il materiale avrebbe ceduto improvvisamente. La terra lo ha travolto e schiacciato, seppellendolo sotto il peso del carico. L’incidente si è consumato in pochi istanti, senza lasciare possibilità di intervento.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118. I soccorritori, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

L’ennesima vittima sul lavoro

La morte dell’operaio di Viggiano riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ancora una volta, un’attività ordinaria si è trasformata in una tragedia. Un bilancio che continua a pesare, soprattutto nei settori più esposti ai rischi operativi, e che impone una riflessione profonda sulle condizioni di lavoro e sulla prevenzione.

(Foto ANSA)