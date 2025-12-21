Tragedia sul Nilo

Apprendiamo con profondo cordoglio la notizia della morte di una cittadina italiana, Denise Ruggeri, originaria de L’Aquila, rimasta vittima di un grave incidente avvenuto intorno alle ore 19 in Egitto mentre si trovava in crociera sul Nilo insieme al marito.

Secondo quanto emerso dalle prime informazioni, la donna sarebbe deceduta a seguito di una caduta avvenuta all’interno della propria cabina, caduta che le avrebbe provocato la perforazione di un polmone. L’episodio si inserisce nel contesto di uno scontro tra due imbarcazioni, avvenuto a circa 30 chilometri da Luxor, che ha coinvolto la nave da crociera Royal Beau Rivage. A causa della collisione, almeno quattro cabine sarebbero state distrutte. A bordo dell’imbarcazione viaggiavano diverse decine di turisti italiani.

La Farnesina ha fatto sapere che i funzionari del Consolato d’Italia sono in contatto con il coniuge della vittima e con i tour operator che stanno assistendo gli altri connazionali presenti sulla nave. È stato inoltre attivato il console onorario italiano a Luxor, incaricato di seguire direttamente la situazione sul posto.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, informato della tragica notizia, sta seguendo personalmente l’evoluzione del caso.

Le autorità competenti stanno proseguendo gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Intanto, dalla comunità locale e dal mondo istituzionale giungono messaggi di vicinanza e cordoglio alla famiglia della vittima.