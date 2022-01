Incidente sulla Provinciale, muore imprenditore di 53 anni

Stando ai primi rilievi effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Capua nell’indagare su quanto accaduto, sembra non sia rimasta coinvolta nessun’ altra vettura sulla SP 148 al confine tra i Comuni di Grazzanise e Capua dove si è verificato l’incidente stradale in cui ha perso la vita un 53enne originario di Napoli. Titolare di un’azienda di recupero pedane e imballaggi nella zona industriale compresa fra i territori di Pignataro Maggiore e Pastorano; l’uomo si stava recando al lavoro con la sua vettura quando, poco dopo le sei di ieri mattina, ne ha perso il controllo, finendo in un canale presente lungo il margine della strada. Ad allertare i soccorsi gli automobilisti di passaggio. Giunti sul posto, i medici del 118 non hanno potuto fare altro che andare a constatarne il decesso quando è stato affidato alle loro cure dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondragone, dopo averlo estratto dalle lamiere. Trasportata presso l’Istituto di medicina legale di Caserta, la salma è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.