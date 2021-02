Incidente sulla statale. Ferito una bambina.

Maddaloni. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15.30,sulla sulla SS 265, nei pressi del Bingo, strada ad alto traffico veicolare si è verificato un tamponamento. Un’ auto, che percorreva la strada in direzione Caserta SUD ha tamponato un camion della nettezza urbana che la precedeva. Nello scontro è stata ferita una bambina che viaggiava nell’auto ed è dovuto intervenire il 118 per trasportarla in ospedale. Al momento non si conoscono le condizioni della bambina. L’auto ha subito parecchi danni. Sul posto sono intervenuti i vigili di Maddaloni per gli adempimenti del caso. Seguiranno aggiornamenti.

Il traffico è rimasto paralizzato per circa 2 ore in attesa dei soccorsi,.