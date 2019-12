Brutto incidente quello che nel pomeriggio di ieri ha fatto perdere la vita ad un Carabiniere.

L’ incidente e’ avvenuto sulla statale 372, meglio conosciuta come la Telesina. Il Carabiniere, in sella alla propria moto, arrivato fra Alvignano e Gioia Sannitica, per cause ancora in fase di accertamento, si e’ scontrato con un’ auto.